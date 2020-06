Die berüchtigten Biker kommen

Die Auskunft seitens der " Hells Angels" ist knapp: "Wir sind ein Motorrad-Klub und keine Gang."

Die Sicherheitsbehörden denken wohl etwas anders über die berüchtigten Biker, deren Verein 1948 in den USA gegründet wurde, bezeichnenderweise von einem Ex-Kampfflieger des Zweiten Weltkrieges: Man sei auf das Treffen der " Hells Angels" vorbereitet, hieß es am Montag vom steirischen Landespolizeikommando. 1500 bis 2000 Biker werden in Unterpremstätten bei Graz erwartet: Das jährliche Treffen der Höllenengel findet heuer in Österreich statt.

Details über eventuelle Sicherheitsmaßnahmen will die Polizei erst am Dienstag bekannt geben, "auf einer Pressekonferenz für ausgewählte Medienvertreter".