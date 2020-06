Die Affäre Graf setzt der FPÖ zu

Die Causa Graf ist seit zwei Wochen in den Schlagzeilen: Der blaue Burschenschafter hat einer Frau vor Jahren geholfen, ihr Vermögen in eine Stiftung einzubringen. Unwiderruflich, ohne Mitspracherechte. Graf selbst fungiert als Stiftungsvorstand, neben zwei anderen FPÖ-Politikern.

Gertrud Meschar, heute 90 Jahre alt, fühlt sich von Graf betrogen, weil der statt der alten Frau seiner eigenen Familie geholfen haben soll – Meschar wirft ihm vor, dass er Teile eines Hauses gekauft hätte, in dem Grafs Bruder ein Lokal betreibt. Sie will, dass ein Gericht ihn als Vorstand abberuft. Im Interview mit dem KURIER hat Graf am Sonntag die Berater von Meschar attackiert – er verglich sie mit einer "Sekte". Dass er sich weigert, zurückzutreten, liege an denen, die nun in die Stiftung "hineindrängen". Sie hätten nicht zusagen wollen, dass Tätigkeiten der Stiftung bis zum Tode Meschars unentgeltlich bleiben sollen.

Meschars Anwalt Alexander Hofmann sagt dazu: Bei den Vergleichsgesprächen sei die Entlohnung der Vorstände nie Thema gewesen. Graf habe angeboten, dass die zwei anderen Vorstände gehen, er aber bleibe. Eine Aufgabe seiner Funktion habe Graf nie in Aussicht gestellt.