Deutsche wären bereit für die EURO

Alexander Rahr von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik empören solche Überlegungen: "Wir können uns diese Doppelmoral nicht leisten", sagt er zum KURIER. "Wenn wir hier zum Boykott aufrufen, müssen wir auch die Winterspiele in Sotschi boykottieren." Olympische Spiele und Meisterschaften dürften dann nur mehr innerhalb der EU stattfinden, wettert der Ukraine-Experte.

Freilich sei Timoschenko freizulassen. Auf beiden Seiten wären in dieser Frage aber zu viel Eitelkeit und Sturheit im Spiel. Leidtragend sei das ukrainische Volk, das von seinem Europa-Kurs abgehalten werde. Der "Fall Timoschenko" drohe, so Rahr, auch "15 Jahre Verhandlungen zwischen der EU und der Ukraine" zu ruinieren. Denn in dieser angespannten Lage sei nicht daran zu denken, dass das unterschriftsreife Assoziierungsabkommen noch zustande kommt.

Auch Peter Havlik vom Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche sieht in einem Scheitern des Abkommens die größte Gefahr –, weil sich die Ukraine dann wieder mehr an Russland orientieren werde. Eine Annäherung der Institutionen und Gesetze an EU-Regeln wäre aber für westliche Investoren vorteilhaft. Doch "fehlt die Unterschrift, fehlt auch der Druck zu Reformen in der Ukraine". Von den Polit-Querelen, so Havlik, seien österreichische Firmen aber kaum betroffen.