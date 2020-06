Der Geist von Alpbach komme über die Jungen

Wer sich Sorgen um die Jugend unseres Landes macht, muss nach Alpbach fahren. In den Tiroler Bergen, wo auch in diesem Jahr wieder Macht und Intelligenz zusammenfinden, zeigen die Jungen, was sie können. Als beim Europäischen Forum Alpbach in dieser Woche über die "Zukunft der Jugend" diskutiert wurde, aber über die Köpfe der Betroffenen hinweg, setzten sich die Jungen zur Wehr und eroberten das Podium. Diese Generation will nicht "mutlos" sein, wie der KURIER schrieb. Danke, diese Botschaft hören wir gerne, auch wir nicht mehr so Jungen.

Keine Bevölkerungsgruppe ist so gut organisiert wie die Pensionisten, brav österreichisch in rote und schwarze Verbände aufgeteilt. Und keine Stimme ist so leise wie die der Jugend. Das ist das Schöne am Geist von Alpbach: Die Jungen haben gezeigt, dass sie aufstehen können, dass sie sich einmischen müssen. In der Medien- Demokratie muss man sich vordrängen. Die im Schatten sieht man nicht.

Und noch eines wurde klar: Die jungen Leute von Alpbach sehen die Vorteile unseres politischen Systems, einschließlich der Sozialpartnerschaft. Sie haben ja auch davon profitiert, vom Gratis-Schulbuch bis zum Auslandsstudium. Sie erkennen auch die relativ guten Wirtschaftsdaten, die niedrigen Arbeitslosenzahlen an. Aber das reicht nicht. Den Politikern stehen sie im besten Fall ratlos gegenüber, ihre Sprache ist ihnen fremd.