Depressiver Mubarak sorgt für Aufregung

Seit seiner Verurteilung zu lebenslanger Haft Anfang Juni verweigert der 84-Jährige jedenfalls jede feste Nahrung. Er nimmt nur Joghurt und Tee zu sich. Seither verschlechtert sich sein Gesundheitszustand rapide. Am Wochenende kursierten bereits Gerüchte, Mubarak sei tot. Am Montag hieß es dann, er habe zwei Mal wegen Herzstillstands mithilfe eines Defibrillators wiederbelebt werden müssen.

Mubarak liegt derzeit in der medizinischen Intensivstation des Tora-G­efängnisses in einem Vorort von Kairo. Seine Söhne Gamal und Alaa sind an seiner Seite. Sie drängen darauf, den Vater in ein reguläres Krankenhaus zu verlegen. Die Behörden prüfen derzeit das Ansuchen der Familie.