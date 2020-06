Dem Tod nur ein Mal entkommen

Ihr Schicksal erschüttert Amerika: Die 24-jährige Jessica Ghawi hatte erst am 2. Juni in Toronto, Kanada, eine Schießerei in einem Einkaufszentrum überlebt. Drei Minuten, nachdem sie ein Sushi-Restaurant verlassen hatte, wurde ein Mann an ihrem Tisch getötet, es gab mehrere Verletzte. "Am Samstag habe ich begriffen, wie zerbrechlich das Leben ist", schrieb die angehende Sportreporterin damals in ihrem Blog. "Ich wurde daran erinnert, dass wir nicht wissen, wann und wo unsere Zeit auf dieser Erde endet."



Freitagnacht saß die lebenslustige junge Frau gemeinsam mit ihrem Freund in der Premiere des neuen Batman-Films in Aurora, twitterte mit Freunden. Kurz nach Mitternacht starb sie an einem Kopfschuss.