Dauerfrost führt zu Erinnerungslücken

1. Gorbach im U-Ausschuss (1749 Beiträge) Den ehemaligen Verkehrsminister und passionierten Briefeschreiber plagen Erinnerungslücken zu dubiosen Telekomdeals. "In Beugehaft hätte er Zeit, seine Erinnerung wiederzuerlangen", schlägt User Heinzelmann auf kurier.at vor.



2. Strache bekommt kein Ehrenzeichen (1532 Beiträge)

UHBP Heinz Fischer verweigert HC Strache nach fragwürdigen Ballsagern den Orden. "Sind Strache und Graf schon zurückgetreten ?", fragt sich daraufhin User porrporr auf Twitter. Antwort: "Nein, wir befinden uns in Österreich."



3. Sibirische Kälte in Wien (967 Beiträge) Ganz Österreich friert und fragt sich, wo die Klimaerwärmung bleibt. Nur Alexander Fuchs behält auf kurier.at kühlen Kopf: "Ich hab im Kalender nachgesehen. Dort habe ich die Bestätigung gelesen, dass es Februar ist und wir WINTER haben!"