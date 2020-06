Das Volk soll begehren, das Parlament aber auch

Die ÖVP tut sich schwer, die öffentliche Diskussion zu bestimmen. Aber Staatssekretär Sebastian Kurz ist es gelungen, der FPÖ ein populäres Thema zu entwenden: Wenn es um mehr direkte Demokratie geht, die oft unübersichtliche Gemengelage zwischen Volksbegehren und Volksabstimmung, dann treibt der junge Mann den Koalitionspartner, aber auch die eigene Partei vor sich her. Dass die Freiheitlichen das Thema einmal besetzt hatten, weiß heute niemand mehr. Mit seiner Taktik ist Kurz erfolgreich. Aber wie die Strategie der ÖVP zum Umbau unserer Verfassung aussieht – und um nicht weniger geht es – bleibt vorerst offen.

Am Grundsatz der parlamentarischen Demokratie und der Gewaltenteilung will ja hoffentlich niemand etwas ändern. Schlimm genug, dass die Bundesregierung in einem Anfall von billigem Populismus dem Parlament ausgerichtet hat, dass es verkleinert wird und sich die Parlamentspräsidentin nicht sofort dagegen gewehrt hat. Jetzt versuchen die Abgeordneten, wenigstens durch mehr Mitarbeiter auch mehr Kompetenz zu erreichen.

Das kostet natürlich Geld, Grund genug für Boulevardzeitungen, die sich ständig um Millionen bei der Politik anstellen, gegen ein professionell ausgestattetes Parlament zu hetzen. Wir werden ja sehen, ob der Nationalrat und seine Führung ausreichend Mut haben und zu ihrem Anliegen stehen.