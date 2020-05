Das Geheimnis um die Protokolle

Bundeskanzler und ÖBB machten am Donnerstag Abend einen "Antrag an den ÖBB-Vorstand" vom 10. September 2007 öffentlich, in dem der Name Faymann interessanterweise nicht aufscheint. Der KURIER kann das Geheimnis um die zwei Protokolle lüften: Vorstandssitzungen wurden in den ÖBB regelmäßig von Protokollführer Alfred Melchert vorbereitet. Ihm schickte Kommunikationschef Walter Sattlberger am 3. September 2007 den entscheidenden Antrag zu: "Herr Minister Faymann hat mit der Kronen Zeitung eine mehrteilige Kooperation 'Unsere Bahn' im Jahr 2007 vereinbart." .



Eine Woche später, am 10. September 2007, exakt um 14 Uhr 38, hat Melchert diesen Antrag gemeinsam mit der Tagesordnung der Sitzung vom 11. September 2007 allen ÖBB-Vorstandsmitgliedern zugesandt. Dieser Antrag ist also, entgegen den Behauptungen aus dem Kanzleramt, echt. Sonderbar ist, dass bei den ÖBB dieser Antrag offiziell nicht mehr aufliegt, hingegen ein etwas veränderter, in dem der Name Faymann nicht vorkommt. Laut KURIER-Recherchen mussten ÖBB-Mitarbeiter diesen Antrag nach der Sitzung abändern und den Namen Faymann löschen.