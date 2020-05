Darabos: Entachers Absetzung "schmerzlicher Schritt"

Im Berufungsverfahren wegen der Absetzung von General Edmund Entacher gerät Verteidigungsminister Norbert Darabos in Argumentationsnot.



In der ORF-Pressestunde am Sonntag bezeichnete Darabos die Absetzung Entachers als "schmerzlichen Schritt". Nach wie vor begründete er diesen Schritt mit mangelnder Loyalität.



Pikantes Detail: Der General ist vor seiner Absetzung sogar belohnt worden. Noch am 20. Mai 2010 erklärte der Minister im Parlament: "Es passt kein Blatt Papier zwischen den Herrn Generalstabchef und mich. (…) Er ist der beste Mann an der Spitze des Bundesheeres." Einen Monat später reichte Darabos eine Belohnung in der Höhe von 1500 Euro nach - "in Anerkennung Ihrer persönlichen Leistung". Jetzt relativiert Darabos: Die Belohnung hätte Entacher nicht als Generalstabschef erhalten, sondern für seine Tätigkeit in einer militärhistorischen Stiftung.