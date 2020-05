Dänemark: "Gucci-Sozialistin" wird Premier

Ausschlaggebend für die Wende war die Wirtschaftskrise, die der bisherige Premier, der rechtsliberale Lars Lökke Rasmussen, nicht in den Griff bekam. In den vergangenen drei Jahren verdreifachte sich die Jugendarbeitslosigkeit, die Konjunktur schwächelt bei 1,3 Prozent.



Dazu kam der "Oslo-Effekt": Nach dem Anschlag auf einer Ferieninsel nahe der norwegischen Hauptstadt, den der Attentäter mit krausen anti-muslimischen Thesen versuchte zu verbrämen, war in diesem Wahlkampf - anders als sonst - die Ausländer-Problematik und Integration kein Thema. Gerade damit aber punktete die rechtspopulistische "Dänische Volkspartei" in der Vergangenheit - auf deren Unterstützung war die Minderheitsregierung von Rasmussen im Parlament angewiesen.



Helle Thorning-Schmidt hatte sich in der Wahlkampagne für höhere Steuern ausgesprochen - und dies obwohl der Spitzensteuersatz im Land ohnehin schon bei mehr als 50 Prozent liegt und zu den höchsten in Europa zählt. Ihr Credo: "Alle können beitragen, alle sollen beitragen." Auch eine "Reichensteuer" soll nun kommen.