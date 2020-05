Costa Rica: Österreicherin angekettet

Eine Salzburgerin ist in Talamanca in Costa Rica von der Polizei an das Eingangstor der Einwanderungsbehörde gekettet und öffentlich zur Schau gestellt worden. Einen entsprechenden Bericht der Kronen Zeitung bestätigte am Freitagabend ein Sprecher des Außenministeriums in Wien. Ermittlungen wegen Amtsmissbrauchs gegen die Polizisten wurden bereits eingeleitet.



Die 55-Jährige war ohne Pass und gültigem Visum Grenzbeamten in die Arme gelaufen. Weil sie nicht kooperativ gewesen sei, wurde sie betraft und mit Handschellen an das Eingangstor der Einwanderungsbehörde gekettet. Zwischen zwei Müllsäcken musste die Frau am Tor fixiert eine Stunde lang ausharren. Laut Ministerium in Wien hat die "Aktion" auch Passanten erzürnt.