Costa Allegra hat Seychellen erreicht

Das im Indischen Ozean havarierte Kreuzfahrtschiff " Costa Allegra" hat den Hafen der Seychellen-Hauptinsel Mahe erreicht. Viele der rund 1000 Menschen an Bord - darunter 97 Österreicher - standen am Donnerstag an Deck und winkten, als das Schiff am Kai festgemacht wurde. Das Rote Kreuz hatte im Hafen Zelte aufgebaut, um die Passagiere versorgen zu können.

"Wir sind hier, um Wasser und psychologische Unterstützung anzubieten, weil die Passagiere sich in einer sehr stressigen Situation befanden", sagte eine Rot-Kreuz-Mitarbeiterin. Das Kreuzfahrtschiff hatte sich am Montag auf dem Weg von Madagaskar zu den Seychellen befunden, als im Maschinenraum ein Brand ausbrach. Dieser konnte zwar gelöscht werden, doch fielen der Strom, die Klima-und die Toilettenanlagen aus.

Die Passagiere und Crewmitglieder verbrachten die Nächte im Freien an Deck. Die " Costa Allegra" wurde nun von einem französischen Thunfischkutter in den Hafen von Mahe geschleppt. Begleitet wurde das havarierte Kreuzfahrtschiff aus Sorge vor möglichen Piratenangriffen in den vergangenen Tagen von Schiffen der Küstenwache. Die 26-Tage-Seereise sollte eigentlich von Mauritius über Madagaskar durch den Suezkanal bis Savona in Italien führen.