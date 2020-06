Cooki muss 4 Monate in Quarantäne

Der Fall der zwölf Wochen alten Katze namens Cooki nimmt immer bizarrere Züge an. Wie berichtet, wurde das Tier einer Urlauberfamilie auf dem Flughafen Schwechat abgenommen und sollte zurück nach Kairo abgeschoben werden. Die Besitzer der Hauskatze hatten alle Formalitäten erfüllt – bis auf jenen Bluttest, von dem sie erst auf dem Flughafen erfahren haben.

Die Zollbehörde lenkte erst nach langem Tauziehen ein. Cooki darf bleiben, muss aber in Quarantäne, und zwar in einer Bundeseinrichtung. Jetzt sitzt das drei Monate alte Tier für vier Monate in der aufgelassenen Grenzquarantänestation in Nickelsdorf.

Die Kosten kletterten von anfangs 1500 Euro auf 4000 Euro hinauf. Begründung: Tollwutgefahr. Madeleine Petrovic vom Wiener Tierschutzverein: "Eine solche Sorgfalt wünsche ich mir bei Tiertransporten, aber nicht bei einer Hauskatze."

Bizarr sind auch manche Reaktionen. Etwa jene einer Tierschützerin, die Bundespräsident Fischer ersuchte, Cooki zu begnadigen.

Spendenaktion: Wiener Tierschutzverein, Kennwort "Cooki", PSK, BIC OPSKATWW, IBAN AT19600000000 1717000