Chat-Nachlese: Franz Fiedler über Bürgerbeteiligung

Bernd Wilda: Wie kann am schnellsten der Umstieg von einer repräsentativen mittelbaren Demokratie bzw Wahlrecht zu einem stärkeren und direktem Persönlichkeitswahlrecht gefunden werden?

Franz Fiedler: Am schnellsten kann ein Umstieg derart geschaffen werden, dass es zu einem grundsätzlichen Umdenken in der Regierung und im Parlament kommt und man gewillt ist, die Persönlichkeit der Kandidaten anstelle des derzeitigen Listenwahlrechts in den Vordergrund zu rücken. Sind sich die Parteien einig, bedarf es nur mehr der legislativen Umsetzung in der Verfassung und in der Nationalratswahlordnung. Anzustreben wären Einer-Wahlkreise, in denen jeweils die Kandidaten der Parteien und nicht die Parteilisten zu wählen wären.

Derzeit sind allerdings unter den politischen Parteien die Befürworter eines derartigen Wahlrechts in der Minderheit. Dennoch sollte nichts unversucht gelassen werden, das Wahlrecht in dem aufgezeigten Sinne grundsätzlich zu ändern.

Nicht nur mir ist es völlig unverständlich, dass die Ergebnisse des "Konvents" bisher nicht umgesetzt wurden. Da treffen sich Experten monatelang zum Diskurs mit riesigem zeitlichen Aufwand, den wir Steuerzahler finanziert haben und blieb bisher alles beim Alten. Das ist typisch Österreich und trägt dafür die Regierung die Verantwortung und ist daher in ihrer derzeitigen Zusammensetzung jedenfalls abzuwählen.



em. RA Prof. Dr. Nikolaus Lehner

Franz Fiedler: Zurzeit der Einberufung des Konvents bestand unter allen im Nationalrat vertretenen Parteien einhellig die Auffassung, dass unsere Verfassung reformbedürftig ist. Mit Fortdauer der Tätigkeit des Konvents nahm diese Einsicht zunehmen ab. Am Ende des Konvents, als der Regierung und dem Parlament ein Entwurf für eine neue Verfassung vorgelegt wurde, tendierte das Interesse an einer grundlegenden Reform gegen Null.

Die Regierung hat es nicht gewagt, ihr in Gang gesetztes Reformvorhaben legislativ umzusetzen. Sie trägt daher ein gerütteltes Maß an Verantwortung für den gegenwärtigen Reformstau. Dies trifft allerdings in gleicher Weise auch auf das Parlament zu. Ob man daraus die Konsequenz zieht, die Regierung abzuwählen, muss der Entscheidung des einzelnen Wählers vorbehalten werden.

pipilottaefterklang: Führt mehr Mitbestimmung durch Bürgerentscheide nicht zu mehr politischer Agitation in Richtung "Wir lassen solange abstimmen, bis das Ergebnis (für uns) stimmt"? Das Beispiel Irland zeigt dies ja gut - abgesehen von den Kosten mehrmaliger Befragungen und den politischen, multilateralen Konsequenzen (gerade bei EU-relevanten Entscheidungen) könnte dies ja auch zu einer generellen Abflachung und Simplifizierung des politischen Diskurses führen - oder?

Franz Fiedler: Das irische Beispiel ist zweifellos - im Zusammenhang mit der Bürgermitbestimmung - kein Positives. Es sollte daher im Rahmen eines Referendums dafür Sorge getragen werden, dass es nicht zu einer beliebigen Zahl an Wiederholungen von Referenden kommen kann, wenn und solange die Ergebnisse der Regierung nicht passen. Denn ununterbrochene Referenden zur gleichen Thematik führen klarerweise dazu, dass die Bürger die Agitation der Regierung merken, verdrossen werden und letztlich ihre Mitwirkung an Referenden überhaupt verweigern.

Anonymous: User N.L. via Mail: Welche Themenbereiche würden Sie als ungeeignet für Bürgerbeteiligung, also Volksbefragungen oder dergleichen, einstufen?

Franz Fiedler: Mir erscheint ein einziger Themenbereich für Volksbefragungen ungeeignet, und das sind die Menschenrechte, wie z.B. der Gleichheitsgrundsatz, die Freiheit der Meinungsäußerung, die Unverletzlichkeit des Eigentums, die Unverletzlichkeit der Person und dergleichen. Alle anderen Themen würde ich hingegen nicht ausnehmen, auch nicht Fragen im Zusammenhang mit der Erhöhung oder Senkung von Steuern, wie dies von vielen Politkern gefordert wird.

Wer sich als Politiker vor einem Referendum über Fragen der Steuern fürchtet bzw. die Bürger für nicht kompetent genug hält, hierüber hinreichend Bescheid zu wissen, gibt damit zu erkennen, dass er entweder das Votum der Bürger scheut oder die Bürger entmündigen will.