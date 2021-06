Carl Lampert in Dornbirn seliggesprochen

Der 1944 von den Nazis ermordete Provikar Carl Lampert ist am Sonntag in Dornbirn seliggesprochen worden. Angelo Kardinal Amato, Präfekt der Selig- und Heiligsprechungskongregation des Vatikans, verlas das Dekret des Papstes vor 1700 Angehörigen, geistlichen und weltlichen Würdenträgern und Gästen, die in der Stadtpfarrkirche St. Martin und einem eigens errichteten Zelt davor Platz gefunden hatten. In Vorarlberg läuteten alle Kirchenglocken.



Lampert, 1894 in Göfis bei Feldkirch geboren, hatte sich als Bischofstellvertreter von Innsbruck gegen die Repressalien durch die Nationalsozialisten gewehrt, wurde in das damalige Pommern verbannt, dort bespitzelt und unter vorgeblichen Anschuldigungen schließlich zum Tod verurteilt. Vor genau 67 Jahren wurde er in Halle an der Saale enthauptet. Als Provikar war Carl Lampert das ranghöchste Nazi-Opfer des österreichischen Klerus. Er hatte in seiner Haft auch mehrfach Folter erlitten.