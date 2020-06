Café Graf: Bruder löste Mietproblem

Im Streit zwischen Gertrud Meschar und Martin Graf gibt es neue Unterlagen, die den Vorwurf der 90-Jährigen stützen, der FPÖ-Mann habe als Stiftungsvorstand zum Wohle seines Bruders gehandelt. Seit Oktober ist der Fall gerichtsanhängig. Meschar will, dass der Dritte Nationalratspräsident als Vorstand abberufen wird: Ihre Stiftung soll ihre Versorgung sichern, aber sie misstraut Graf, seit er für die Stiftung ein Lokal gekauft hat – in dem das Café seines Bruders Michael eingemietet ist. Meschars Verdacht: Graf hat seinem Bruder einen wohlgesonnen Vermieter verschafft, weil der Probleme hatte, die Miete zu zahlen.

Dem KURIER liegen Bilanzen der Stiftung vor: Sie zeigen wiederholt offene Forderungen an Grafs Firma, zum Teil in fünfstelliger Höhe. Ein neues Schriftstück stützt nun ebenfalls Meschars These.

Sie hat ein eMail vorgelegt, in der die KEB-Immobilienverwaltung schreibt, von Ende 2007 bis Mitte 2008 hätten Mietzahlungen "vom Cafe Restaurant Graf verspätet, in der falschen Höhe oder gar nicht stattgefunden". Die Antwort aus Grafs Büro: In dieser Zeit sei die Stiftung noch nicht Eigentümer der fraglichen Hausanteile gewesen. Derzeit gebe es außerdem keine Rückstände.