CA Immo will 200 Mio. von Grasser & Co.

Im ORF-Report wehrte sich Grasser am Dienstag wieder einmal gegen alle Anschuldigungen ("Ich habe nichts Unrechtes getan"). Er sprach vom "Tiefpunkt einer Verfolgungsjagd". Was die Veranlagung der 500.000 Euro betrifft, blieb Grasser dabei, dass das Geld von seiner Schwiegermutter stammt und samt Gewinn wieder an diese zurückgeflossen sei. Seine Angaben und jene der Schwiegermutter seien "kein Widerspruch". Giori-Lhota sei über die Interpretation ihres Schreibens an die Finanz "entsetzt". Einmal mehr sah er sich selbst und seine Familie als Opfer einer medialen Hetzkampagne. Ob der Gewinn aus dem Hypo-Investment versteuert wurde, blieb offen.

Christian Pilnacek vom Justizministerium sagte in der ZiB2, die Schwiegermutter sei "nicht wegen des "Verfolgungswahns der Behörden" ins Visier geraten. Grasser habe sie selbst bei einer Einvernahme ins Spiel gebracht. Mit einer Entscheidung im Fall KHG (Anklage oder Einstellung) rechnet er im Laufe des heurigen Jahres.