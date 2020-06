Bundesheer: Fischer drängt auf Entscheidung

Sein Parteikollege, Verteidigungsminister Norbert Darabos, hatte am Samstag erklärt, er hätte eine andere Meinung als der Bundespräsident. Darabos ist für ein Berufsheer. Die Diskrepanz sei für die Entwicklung des Heeres nicht hinderlich: " Fischer ist der Oberbefehlshaber des Bundesheeres. Als solcher greift er aber nicht operativ ein, also gibt es auch keine Reibungspunkte." Man würde sich etwa 14-tägig gemeinsam abstimmen.

Egal, wie die Volksbefragung ausgeht, will Fischer das Ergebnis akzeptieren: "In dem Moment, wo eine Entscheidung im Wege einer Volksbefragung herbeigeführt wird, steht fest, dass das Ergebnis von der Politik umgesetzt werden muss." Nachsatz: In Detailfragen könne das aber schwierig werden.