Bürger an Politik: Wir wollen klarkommen

Wir sind ja schon ein wunderliches Völkchen. Keine Gelegenheit lassen wir aus, um unser schwieriges Dasein in einem der reichsten Länder der Erde zu beklagen. Fürs Nötigste reicht es gerade noch. Fürs Glücksspiel etwa, da geben die Österreicher pro Jahr 14 Milliarden Euro aus. Aber weil ja doch alles anders werden muss, und überhaupt die Politik an allem schuld ist, schauen wir mit großen Augen auf einen knapp 80-Jährigen, der behauptet, die Wahrheit zu kennen. Vorsicht: Wer sich im Besitz der alleinigen Wahrheit wähnt, hat entweder selbst ein Problem oder diejenigen, die ihm das glauben.

An Wunderheiler glaubt man nur im Zustand der Verzweiflung. Müssen wir am Staat Österreich wirklich verzweifeln? Da sollte zunächst geklärt werden, was der Bürger von der Politik denn erwarten kann.

Der Hamburger Bürgermeister Olaf Scholz formuliert norddeutsch-trocken, was Politik leisten muss: "Wir müssen dafür sorgen, dass die Menschen klarkommen", so Scholz vergangene Woche bei einem Besuch in Wien.