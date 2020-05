Budget: Ausgaben fix, Einnahmen strittig

Die Einnahmenseite ist weiterhin das inner-koalitionäre Schlachtfeld - und auf der Ausgabenseite geht es weit friedlicher zu. Das ist die Essenz der gestrigen Regierungssitzung: Über eine Vermögenssteuer wird noch länger gestritten werden; das Budget für 2012 hingegen ist so gut wie fixiert. Im Kanzleramt wurden am Rande der Ministerratssitzung die Positionen zementiert. Finanzministerin Maria Fekter ( ÖVP) sagte, die Vermögenssteuer-Pläne der SPÖ seien ihr noch zu "nebulos"; und da Faymann internationale Vergleiche ziehe, frage sie sich, ob er überhaupt das österreichische System kenne.



Finanzstaatssekretär Andreas Schieder hingegen will weiterhin eine Reichensteuer so schnell wie möglich haben - und bereits mögliche Varianten erarbeiten. Einziger Konsens in der Koalition: Die Einsetzung einer "Arbeitsgruppe für Steuergerechtigkeit", die von beiden Parteien und Experten beschickt wird.



Einziger Durchbruch: Faymann verkündete nach der Sitzung der Minister, "die Budget-Vorbereitungsgespräche für 2012 können im Wesentlichen als abgeschlossen betrachtet werden".