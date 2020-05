Bravo, Balkon-Muppets

Ein gemeinsamer Auftritt von fast einem Dutzend Ex-Ministern, Ex-Parteichefs und Ex-Abgeordneten im Hohen Haus hat Seltenheitswert. Am Montag machten über Parteigrenzen hinaus hochangesehene Elder Statespeople von Erhard Busek bis Johannes Voggenhuber für eine lebensrettende Demokratie-Injektion mobil: Ein Wahlrecht, das uns wieder mehr couragierte Persönlichkeiten statt blutleerer Apparatschiks beschert.



Die regierende Politiker-Generation bedankt sich für Initiativen wie diese artig und süßsauer lächelnd, solange Kameras und Mikrofone in Sichtweite sind. Sonst lästern sie mehr denn je über die "Balkon-Muppets". Und meinen damit jene beiden älteren Herren, die in der legendären TV-Serie ("Muppet-Show") von der Zuschauer-Loge aus das Geschehen auf der Bühne giftig kommentieren - und alles besser wissen.



Davon ist unsere rege Riege der Ex-Politiker meilenweit entfernt. Sie erfreuen sich höchster Aufmerksamkeit, weil sie noch etwas zu sagen haben. Wenigstens ein paar Polit-Pensionisten wollen in diesem Land noch etwas mehr weiterbringen, als irgendwie politisch zu überleben. Dafür gebühren ihnen standing ovations und reichlich Rückenwind.