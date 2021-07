Brasilien: Dreier-Beziehung anerkannt

Das Trio sei sich seines rechtlichen Status bewusst, sie hätten gemeinsam eine Doktorarbeit über sogenannte polyamouröse Beziehungen zwischen mehr als zwei Partnern geschrieben, berichtete Domingues. Die drei wollten nun um die Anerkennung ihrer Beziehung durch Gerichte, Versicherungsgesellschaften und Behörden kämpfen.

Widerstand gibt es von Juristen und religiösen Gruppen. So nannte die Präsidentin der Kommission für Familienrechte innerhalb der Anwältekammer, Regina Beatriz Tavares da Silva, gegenüber dem Sender BBC die Verbindung dreier Menschen "absurd und total illegal". Ein solcher Rechtsakt sei "komplett inakzeptabel und gegen brasilianische Werte und Moral gerichtet". Die evangelikal-christliche Psychologin Marisa Lobo, die in Brasilien für ihre angeblichen Therapien gegen Homosexualität bekannt ist, sieht in der Dreierpartnerschaft einen Angriff auf traditionelle Werte: "Auf was zielen diese Gruppen ab, in dem sie die Gesellschaft mit solchen total verzerrten Werten konfrontieren?"