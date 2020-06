Bettina Wulff klagt Google und Jauch

Inzwischen haben sich Internet-Blogger zu Wort gemeldet, die etwa der FDP nahestehen. Diese geben an, am persönlichen Schicksal Bettina Wulffs nicht interessiert gewesen zu sein. Vielmehr ging es um den in einflussreichen Kreisen der Regierung ungeliebten und gering geschätzten Präsidenten. Die Attacken gegen seine Frau, die schon zu Wulffs Amtsantritt 2010 losgingen, verstärkten sich rasant, als der Präsident selbst in den Strudel mehrerer Affären geriet. Es ging vor allem um private Vorteile und Vergünstigungen, die sich Wulff noch als Ministerpräsident von Niedersachsen mithilfe wohlhabender Freunde verschafft haben soll. Wulff geriet schließlich, auch durch seine völlig missglückte Reaktion auf die Vorwürfe, so stark unter Druck, dass er im Februar 2012 zurücktreten musste.

Die Süddeutsche hat nun die Spuren der Gerüchte rund um Bettina Wulffs Vorleben zurückverfolgt. Sie sollen in einflussreiche Kreise der niedersächsischen CDU führen.

Bettina Wulff hatte auch auf dem Höhepunkt der Affäre zu Jahresbeginn 2012 konsequent darauf verzichtet, zu den Anschuldigungen Stellung zu nehmen. Sie wollte die Gerüchte durch ein Dementi nicht noch weiter hochkochen lassen.

Sofort nach dem Rücktritt ihres Mannes begann die ehemalige PR-Beraterin ihre Offensive gegen den Rufmord vorzubereiten. Mit der Klagsflut ist nun der erste Höhepunkt erreicht, bald aber folgt der nächste. Noch im September soll ein Buch über ihr Leben erscheinen. Sie sehe sich gezwungen, der Zerstörung ihres Ansehens entgegenzuwirken.