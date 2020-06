"Bergdoktor" liegt in der Klinik

Der in den 1990ern durch seine Rolle als Bergdoktor in der gleichnamigen Fernsehserie bekanntgewordene bayerische Schauspieler Gerhart Lippert ist nach einem Sturz in seinem Haus in Niederdorf im Tiroler Bezirk Kufstein in die Innsbrucker Universitätsklinik eingeliefert worden. Deren Angaben nach sei der Zustand des Patienten stabil. Lippert befinde sich auf der Neurochirurgischen Intensivstation, teilte die Tilak am Mittwoch mit.

Lippert war am Dienstagvormittag in seinem Haus in Niederndorf (Bezirk Kufstein) vermutlich damit beschäftigt, ein Bild im Stiegenabgang zum Keller aufzuhängen. Dabei war er zu Sturz gekommen und vermutlich mit dem Kopf aufgeschlagen. Er erlitt beim Sturz schwere Kopfverletzungen. Zum genauen Ablauf habe Lippert nichts sagen können, weil er sich selbst nicht mehr daran erinnert.



Als seine Frau und seine Tochter gegen 12.50 Uhr nach Hause kamen, fanden sie den Schauspieler und alarmierten die Rettung. Vorübergehend war er auch ohne Bewusstsein. Der 74-jährige Schauspieler wurde mit dem Hubschrauber in die Uni-Klinik eingeliefert