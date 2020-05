Begehren für neues Wahlrecht

Von unten, von der Bevölkerung, müsse der Wandel kommen, sagen sie. Von unten, aus dem Keller, kamen sie folgerichtig selbst auf die Polit-Bühne zurück. Mein Österreich präsentierte am Montag im Medienraum im Keller des Parlamentes das "Demokratiebegehren", bereits im Frühjahr 2012 soll es ein Volksbegehren für ein neues Wahlrecht geben. Während also die Regierungsparteien über den U-Ausschuss streiten, während sie ausdealen, welche Skandale aufgearbeitet werden sollen und welche nicht, will eine Riege prominenter Ex-Politiker die Probleme an der Wurzel packen. Er höre ständig, dass "bei uns keine Autos brennen", sagte Ex-Vizekanzler Erhard Busek ( ÖVP). "Ja, wollt ihr warten, bis es so weit kommt?"