Bankomatnetz teilweise ausgefallen

Wenn jemand am Montagvormittag beim Geldbeheben am Bankomaten leer ausgegangen ist, dann lag dies nicht am Minus am Konto oder gar an der Finanzkrise. Das von der Firma PayLife betriebene Bankomatsystem hatte österreichweit einen Teilausfall. Aufgrund eines Datenbankproblems gab es zwischen 10.20 Uhr bis 12.59 Uhr gröbere Probleme. Dabei haben sich laut PayLife-Sprecherin Angela Szivats die einzelnen Geräte nicht gänzlich verweigert. "Ob jemand Geld erhalten hat oder nicht, scheint zufällig gewesen zu sein. Einmal hat es funktioniert, beim nächsten Kunden dann nicht mehr."



Bei der Erste Bank beispielsweise war von weniger als zwei Dutzend betroffenen Ausgabestellen die Rede. Während Kunden von Erste und Sparkassen an den Foyer-Automaten ihr Geld bekommen hätten, hatten Bankomatkunden mit Karten anderer Instituten Probleme beim Abheben an Bankomaten.



Die IT-Spezialisten von PayLife gehen nun der Sache auf den Grund. Dies kann laut Szivats bis zu zwei Tage dauern. Generell verweist PayLife auf eine System-Funktionstüchtigkeit von 99,9 Prozent. Den letzten größeren Ausfall gab es im Juli 2009.