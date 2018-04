Zwei Tote und Dutzende Verletzte bei Unruhen an Gaza-Grenze

Am Freitag in der Früh hatte die israelische Armee die palästinensische Bevölkerung davor gewarnt, sich dem Grenzzaun zu nähern. Ein Armeeflugzeug warf Flugblätter über dem Küstengebiet ab, wie die Armee mitteilte. "Ihr beteiligt euch an gewaltsamen Unruhen", heiße es darin. "Die Terrororganisation Hamas nutzt euch aus, um Terroranschläge zu verüben." Die Armee versuche, die Verluste zu begrenzen, werde aber keine Beschädigung der israelischen Sicherheitseinrichtungen dulden.

Die Hamas hatte 2007 die Macht im Gazastreifen an sich gerissen. Sie wird von der EU, den USA und Israel als Terrororganisation eingestuft. Sie hat sich die Zerstörung Israels auf die Fahne geschrieben und strebt die gewaltsame Einrichtung eines islamischen Palästinas auf dem Gebiet zwischen Mittelmeer und Jordan-Fluss an.

Israel setzt Feierlichkeiten fort

Israel setzte am Freitag seine Feierlichkeiten zum 70-jährigen Bestehen fort. Die Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu kam zu einer festlichen Kabinettssitzung in Tel Aviv zusammen. "Wir sind sicher, dass wir die Fähigkeit haben, uns selbst zu verteidigen", sagte Netanyahu. Dies sei "die Essenz der Unabhängigkeit". "Wir hören die Drohungen aus dem Iran." Die israelischen Sicherheitskräfte seien auf jede Entwicklung vorbereitet.

Mit einem festlichen Empfang wurde am Freitag auch in Wien der 70. Jahrestag der israelischen Staatsgründung gefeiert. Bundespräsident Alexander Van der Bellen gratulierte dem Land "auf das Herzlichste zu den phänomenalen Entwicklungen in Wirtschaft, Wissenschaft und Technologie in den vergangenen 70 Jahren". "Österreich und Israel haben eine besondere Beziehung ", betonte der Bundespräsident in einer Rede vor rund 700 Gästen im Palais Liechtenstein. Er verwies darauf, dass NS-Diktator Adolf Hitler Österreicher gewesen sei. Für die Gräueltaten der Schoah "trägt Österreich Mitverantwortung". Die israelische Botschafterin in Österreich, Talya Lador-Fresher, sagte: Obwohl Israel seit seiner Entstehung von Konflikten begleitet werde, sei es ein "demokratischer, moderner Staat mit einer bunten und dynamischen Gesellschaft, der seine Stärke und Einheit aus der Vielfalt bezieht".

Die Feiern enden nach 70 Stunden am Samstagabend. Während des Sabbat gibt es von Freitagabend an eine Ruhepause. Der Staat Israel wurde zwar am 14. Mai 1948 ausgerufen. Israel feiert sein 70. Jubiläum allerdings nach dem hebräischen Kalender. Deshalb begannen die Feierlichkeiten schon am Abend des 18. April.