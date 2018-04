"Zufluchtsstaat" Kalifornien: Immer mehr Bezirke für Trumps harte Linie

In den Regelungen wird unter anderem die Zusammenarbeit der kalifornischen Polizei mit den Bundesbehörden begrenzt, wenn diese "Illegale" aufspüren wollen. Trump erklärte im Kurzbotschaftendienst Twitter, in Kalifornien gebe es eine "Revolution". "Soooo viele Zufluchtsgebiete wollen RAUS aus diesem lächerlichen Konzept", schrieb der US-Präsident. Viele Menschen in dem Staat seien "nicht glücklich" mit dem Vorgehen des demokratischen Gouverneurs Jerry Brown.

Nationalgarde an mexikanischer Grenze