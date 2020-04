Zagreb befindet sich weiter im Ausnahmezustand

Hilfe aus Österreich

Schwer beschädigt wurde auch ein von einem Otto-Wagner-Schüler geplantes Jugendstilgebäude, in dem die Kinderklinik Klaićeva untergebracht ist. Seit der Evakuierung des denkmalgeschützten Krankenhauses ist hier an einen Normalbetrieb nicht mehr zu denken, was vor allem die Kinderchirurgen in ihrer Arbeit wesentlich beeinträchtigt.

Weil die Generalsanierung in die Millionen gehen wird, haben Burgenlandkroaten und Freunde ein Spendenkonto eingerichtet (AT70 3307 2000 0005 4379/ BIC: RLBBAT2E072) und binnen weniger Tage 60.000 Euro gesammelt. Das Geld soll Ende Mai übergeben werden.

Der kroatische Botschafter in Wien, Daniel Glunčić, will indes auch für andere Zagreber Spitäler und auch für die in Mitleidenschaft gezogenen Bildungseinrichtungen Patenschaften in Österreich organisieren.