YouTube will Videos zu US-Briefwahl mit Zusatzinfo versehen

Der Kurznachrichtendienst Twitter hat bereits wiederholt Einträge des Präsidenten zum Thema Briefwahl mit Warnhinweisen versehen. Das Netzwerk Facebook verlinkte unlängst einen Beitrag Trumps zur Briefwahl mit den offiziellen Wahlregelungen. Die Stimmabgabe per Brief ist in den USA nicht ungewöhnlich, fast jeder vierte Wähler stimmte bei der Präsidentenwahl 2016 auf diese Weise ab. Experten zufolge ist diese Wahlform in den USA sicher.