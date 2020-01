Wo Grüne in der Regierung ganz normal sind

In Österreich haben es Juniorpartner traditionell schwierig und verzeichnen bei Wahlen oft Verluste. Das ist in anderen Ländern nicht so: In einigen Fällen haben es grüne Juniorpartner in Regierungen geschafft, stabil zu bleiben oder sogar dazuzugewinnen. In Deutschland etwa wurden die Grünen nach der Ära Schröder nicht für die massiven Sozialreformen abgestraft, sondern konnten ihr Ergebnis halten. Auch in Luxemburg, wo Liberale, Sozialdemokraten und Grüne zum wiederholten Mal gemeinsam regieren, konnte bei der letzten Wahl ausschließlich die Umweltpartei dazugewinnen.

Wie es hierzulande laufen wird, hängt natürlich auch von der ÖVP und ihrem Chef ab. „Wenn Sebastian Kurz an einem längerfristigen Projekt interessiert ist, braucht er auch einen stabilen Partner“, so Stainer-Hämmerle. Demnach wäre ein großer Verlust für die Grünen auch nicht in seinem Interesse. Er könnte sogar davon profitieren, sagt die Politologin: Mit einer derartigen Zusammenarbeit mache Kurz auf der internationalen Bühne eine bessere Figur als noch mit Türkis-Blau – vor allem in Zeiten der Klimakrise.

Paul Maier