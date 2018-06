Deutschland machte mit Griechenland-Hilfe Milliardengewinn

"Verkauft doch eure Inseln, ihr Pleite-Griechen!"

Die höhnische Schlagzeile der deutschen Bild-Zeitung ist inzwischen sieben Jahre alt - und zeigt doch noch immer, zu welchen Verwerfungen die Griechenland-Hilfe in Europa, und insbesondere in Deutschland, führte. Hier die fleißigen Deutschen, dort die faulen Griechen, lautete die Erzählung, die letztlich sogar zur Gründung einer neuen Partei beitrug: der AfD.

Am Donnerstagabend wurde nun eine letzte Tranche über 15 Milliarden für die Griechenlandhilfe beschlossen. "Die griechische Krise ist heute Abend vorbei", verkündete EU-Finanzkommissar Pierre Moscovici. Insgesamt 289 Milliarden Euro sind damit seit Beginn der griechischen Staatsschuldenkrise locker gemacht worden. Enorme Summen – von denen jedoch auch die Sparmeister aus Deutschland massiv profitiert haben.

Seit dem Jahr 2010 hat das tonangebende Europgruppen-Land rund 2,9 Milliarden Euro an Zinsen erhalten. Frühere Vereinbarungen hatten noch vorgesehen, dass Griechenland bei Erfüllung aller Spar- und Reformauflagen die Zinsgewinne zurückerstattet werden. "Entgegen allen rechten Mythen hat Deutschland massiv von der Krise in Griechenland profitiert", konstatierte deshalb der grüne Haushaltsexperte Sven-Christian Kindler, der die Zahl durch eine Anfrage an die deutsche Bundesregierung zu Tage beförderte.

Der deutsche Finanzminister Olaf Scholz (SPD) kündigte bereits an, hier nachziehen und Zinsgewinne den Griechen wieder gutschreiben zu wollen. Bis 2022 soll etwa eine Milliarde Euro pro Jahr an Athen ausgezahlt werden. Wobei auch diese Auszahlung wieder an Bedingungen geknüpft ist. So muss sich Griechenland verpflichten, bis 2022 jährlich einen Primär-Haushaltsüberschuss von mindestens 3,5 Prozent zu erwirtschaften.