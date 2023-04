Thatchers zehnter Todestag: Alle hatten Respekt vor ihr

„Das war aber nicht der Fall“, ergänzt der Politikprofessor. „Stattdessen hat sie dazu beigetragen, einen Mangel zu schaffen, der dazu führte, dass viele Menschen nie in der Lage sein werden, eine eigene Immobilie zu besitzen.“

Am Ende stolperte sie über Europa. Während sie in ihrer berühmten Rede 1979 mit den Worten „I want my money back!“ erfolgreich eine Reduktion der britischen Beiträge eingefordert hatte, wurde ihr die Euroskepsis zum Verhängnis. Als sie sich in den 1980ern weigerte, das Pfund an europäische Währungen zu binden, starteten Parteikollegen den Coup, der in ihrem Rücktritt enden sollte. Und das ist, meint Tim Bale, vielleicht eine Lektion, die konservative Politiker von ihr lernen könnten: „Man führt keine revolutionären Veränderungen auf einmal herbei.“