Weniger Geld aus Brüssel für Rechtssünder

Der durchgesickerte Plan der EU-Kommission, Milliarden Euro Fördergelder von Osteuropa nach Südeuropa zu leiten, trifft in Polen erwartungsgemäß auf wenig Gegenliebe: „Der Haushalt muss durch das Recht bestimmt werden, nicht durch Willkür“, polterte Konrad Szymanowski, Polens stellvertretender Außenminister und für EU-Fragen zuständig.

In dem Vorschlag für den Haushalt 2021 bis 2027, den die EU-Kommission am 2. Mai präsentieren wird und der vermutlich bis Mitte 2019 von den 28 Mitgliedsstaaten verhandelt wird, sollen die Rechtsstaatlichkeit sowie die Aufnahmebereitschaft des Mitgliedslands von Flüchtlingen eine Rolle spielen. Hier ist vor allem Polen betroffen. Das Land, regiert von der nationalkonservativen Partei „Recht und Gerechtigkeit“ (PiS), weigert sich, die EU-Flüchtlingsverteilung umzusetzen und Flüchtlinge aus Lagern in Italien und Griechenland aufzunehmen. Zudem hat die EU-Kommission ein Rechtsstaatlichkeitsverfahren gegen Polen eröffnet, da die Regierung mittels Gesetzesnovellen die Gerichtsbarkeit unter Kontrolle bekommen will.

Derzeit gibt es kleine polnische Entgegenkommen, jedoch noch keinen Durchbruch in den Verhandlungen zwischen Warschau und Brüssel. Einen Stimmentzug, der am Ende der Prozedur theoretisch droht, muss das Land nicht befürchten, da das befreundete Ungarn dies mit einem Veto stoppen würde.