Was bedeutet Putins Anerkennung der Separatisten-Republiken?

Der russische Pr├Ąsident Wladimir Putin hat am Montag ein Dekret unterzeichnet, mit dem die abtr├╝nnigen Regionen Luhansk und Donezk in der Ukraine als unabh├Ąngig anerkannt werden. Im Folgenden eine kurze ├ťbersicht ├╝ber die m├Âglichen Folgen dieses Schritts.

Welche Bedeutung hat die Anerkennung f├╝r die Ost-Ukraine?

Russland erkl├Ąrt damit zum ersten Mal, dass es den Donbass nicht als Teil der Ukraine betrachtet. Das k├Ânnte den Weg ebnen f├╝r die Entsendung von russischen Truppen in die Separatistengebiete mit der Begr├╝ndung, dass Russland die dortigen F├╝hrungen als Verb├╝ndeter gegen die Ukraine unterst├╝tzt. Bisher hat Russland bestritten, in den Konflikt um das Gebiet in der Ost-Ukraine involviert zu sein, und eine Invasion der Ukraine zu planen.

Wie geht es mit dem Minsker Friedensprozess weiter?

Die Anerkennung der Separatistengebiete bedeutet de facto das Ende des Minsker Friedensvereinbarungen, die ein hohes Ma├č an Autonomie f├╝r die beiden Regionen vorsehen - innerhalb der Ukraine. Der Minsker Friedensprozess war bisher von allen Seiten, auch von Russland, als der beste Weg zur L├Âsung der Ukraine-Krise gesehen worden.

Wie wird der Westen reagieren?

Der Westen warnt Russland seit Monaten, dass jede Truppenbewegung ├╝ber die ukrainische Grenze hinweg eine drastische Antwort zur Folge haben wird. Vor allem Wirtschaftssanktionen sind im Gespr├Ąch.