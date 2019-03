Wahlkampf mit Paprika und scharf

Erdoğan machte die Schuldigen für die Misere schnell ausfindig und – wieder einmal – dunkle, ausländische Kräfte verantwortlich. Er sprach von miesen Spekulanten und „Lebensmittel-Terroristen“: „So wie der Staat die Terroristen in ihren Höhlen erledigt hat, werden wir auch jene erledigen, die Terror in den Großhandelsmärkten säen.“

Mit martialischer Rhetorik zum Erfolg – wie schon bei früheren Urnengängen? Erdoğan warf jedenfalls sein gesamtes politisches Gewicht für seine AKP-Kandidaten in die Waagschale, als ob es um eine Präsidentschaftswahl ginge. Bis zu fünf Auftritte pro Tag absolvierte er im ganzen Land. Wobei sich alle Augen auf Ankara und Istanbul richten. In der Hauptstadt droht der Verlust des Bürgermeisteramtes an den Kandidaten der CHP-Opposition. Erstmals nach 15 Jahren. In der Bosporus-Metropole, in der immerhin jeder fünfte Einwohner der Türkei lebt und Erdoğan einst Bürgermeister war, wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen erwartet.