„Wahlkampf-Blackout“ durch Papst-Rücktritt

Italien wählt am Sonntag einen neuen Premier. Medial ist der Wahlkampf durch die Nachricht des Papst- Rücktritts stark ins Hintertreffen geraten. Politkommentator Luigi Crespi brachte es auf den Punkt: „Die Wahlkampagne endete am 11. Februar um 11:46 Uhr“ – der Zeitpunkt der Rücktrittserklärung von Benedikt XVI..

Besonders unter dem „Wahlkampf-Blackout“ leidet Medienprofi Silvio Berlusconi. Der Ex-Premier ließ sofort eine Umfrage in Auftrag geben, wie die Wahlentscheidung unter katholischen Wählern ausfällt. Denn Berlusconi benötigt dringend ein weiträumiges Medienecho, um Stimmen aufzuholen, erklärt Politologe Giovanni Orsina von der Universität Luiss: „Laut letzten Umfragen würde er die Wahl derzeit verlieren. Dass sich die Medien in den letzten Tagen wenig um ihn kümmerten, kann ihm sicher schaden.“ Mit einer Empfehlung für einen möglichen Nachfolger von Benedikt versuchte der Medienzar wieder Aufmerksamkeit zu gewinnen. „Ich glaube, dass die Kirche für einen dunkelhäutigen Papst reif ist. Die Welt ist heute wirklich global“, so Berlusconi. Außerdem bemüht sich der Cavaliere, die abgekühlten Beziehungen nach Oltretevere, wie das Machtzentrum des Vatikans in Rom genannt wird, wieder anzukurbeln. Dazu schickt er seinen, in katholischen Kreisen sehr geschätzten Vertrauensmann Gianni Letta vor.