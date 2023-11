Vor Parlamentswahl: Rechtspopulist wurde in Gasthaus angegriffen

Zwei Tage vor der niederlĂ€ndischen Parlamentswahl ist der Rechtspopulist Thierry Baudet tĂ€tlich angegriffen worden. In einer GaststĂ€tte in Groningen sei er von einem jungen Mann mit einer Flasche oder einem Glas auf den Kopf geschlagen worden, teilte Baudets Partei Forum fĂŒr Demokratie am Montag auf X (frĂŒher Twitter) mit. Der Politiker sei im Krankenhaus behandelt worden. "Alles scheint gutzugehen", so die Partei. Die Polizei nahm den mutmaßlichen TĂ€ter fest.