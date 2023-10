Von der Leyen will besseren Schutz von jüdischem Leben in Europa

Das jüdische Leben in Europa muss nach Ansicht von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen besser geschützt werden. Die Zunahme antisemitischer Vorfälle mit geschändeten Synagogen oder Hetze und Falschmeldungen sei nicht zu akzeptieren, sagte sie am Mittwoch im Europaparlament in einer Debatte zum Terrorangriff der islamistischen Hamas gegen Israel.

Es liege in der gemeinsamen Verantwortung, dafür zu sorgen, dass die dunkle Vergangenheit nicht zurückkehre.