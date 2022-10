Vierjährige traf allein auf Lampedusa ein, Mutter aus Haft entlassen

Der in Italien lebende ehemalige tunesische Parlamentsabgeordnete Majdi Karbai bestätigte, dass das vierjährige Mädchen am Sonntag ohne die Eltern auf Lampedusa angekommen sei. Die Nachricht der Verhaftung des Elternpaares wurde von Karbai bestätigt, der mit einer Tante des kleinen Mädchens in Kontakt steht, die sich noch in Tunesien aufhält.

Nach den am 19. Oktober aktualisierten Daten des italienischen Innenministeriums sind Tunesier mit 15.847 Ankünften seit Jahresbeginn (21 Prozent der Gesamtzahl) die zweitgrößte Nationalität unter den illegal in Italien angekommenen Migranten, was einem Anstieg von 12,91 Prozent (Plus 1.812 Personen) gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2021 entspricht.