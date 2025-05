Wegen Verschwörungstheorien: FBI-Vize will Akten zu Epstein-Tod freigeben

Die US-Bundespolizei FBI will Dokumente zum Tod des berüchtigten Sexualstraftäters Jeffrey Epstein veröffentlichen.

Zahlreiche Verschwörungstheoretiker und andere Zweifler glauben nicht an die offizielle Version, dass Epstein 2019 in seiner Gefängniszelle Suizid begangen hat. "Es wird in Kürze eine Veröffentlichung dazu geben", sagte Vize-FBI-Direktor Dan Bongino dem Nachrichtensender Fox News.

Gleichzeitig ließ Bongino keinen Zweifel daran, das er den Suizid Epsteins in dem weltberühmten Missbrauchsfall für belegt hält. Es gebe ein ebenfalls zu veröffentlichendes Video, das zeige, dass niemand die Zelle betreten habe. "Sie werden sehen, dass außer ihm niemand da ist. Einfach niemand", so Bongino. "Es gibt keine DNA, keine Audioaufnahmen, keine Fingerabdrücke, keine Verdächtigen, keine Komplizen, keine Hinweise, nichts."