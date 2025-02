"Erhebliche Gefahr": Veröffentlichung der Namen von FBI-Mitarbeitern gestoppt

Eine US-Richterin hat die Veröffentlichung der Namen von FBI-Mitarbeitern , die an der Untersuchung des Sturms auf das US-Kapitol am 6. Jänner 2021 durch Donald-Trump-Anhänger beteiligt waren, vorübergehend verhindert .

"Wenn diese Informationen veröffentlicht würden, besteht kein Zweifel daran, dass dies eine Reihe von FBI-Agenten in erhebliche und unmittelbare Gefahr bringen würde", sagte US-Bezirksrichterin Jia Cobb am Donnerstag (Ortszeit) in Washington.