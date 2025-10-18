Mehr als 160 Verletzte bei Trauerfeier für Odinga in Kenia

In Nairobi sind am Samstag bei einer Gedenkveranstaltung für den kenianischen Oppositionsführer und früheren Ministerpräsidenten Raila Odinga mehr als 160 Trauernde verletzt worden.

Massenpanik während Beerdigung Odingas

Dies sei geschehen, als die Menschenmenge immer weiter anschwoll, berichtete die Zeitung The Standard auf X. Am Freitag waren bei einer Massenpanik während der Beerdigung Odingas zwei Menschen ums Leben gekommen.

Der von vielen als Volksheld verehrte Politiker war am Mittwoch im Alter von 80 Jahren in Indien gestorben. Dort wurde er zuletzt medizinisch behandelt.