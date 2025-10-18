Ausland

Mehr als 160 Verletzte bei Trauerfeier für Odinga in Kenia

Viele Menschen stehen hinter einem Zaun, jubeln, schwenken kenianische Flaggen und tragen teils bunte Kleidung.
Bei der Beerdigung des Ministerpräsidenten Raila Odinga sind zwei Menschen in einer Massenpanik ums Leben gekommen.
18.10.25, 13:35
Kommentare

In Nairobi sind am Samstag bei einer Gedenkveranstaltung für den kenianischen Oppositionsführer und früheren Ministerpräsidenten Raila Odinga mehr als 160 Trauernde verletzt worden.

Kongo: Ex-Präsident Kabila zum Tode verurteilt

Massenpanik während Beerdigung Odingas

Dies sei geschehen, als die Menschenmenge immer weiter anschwoll, berichtete die Zeitung The Standard auf X. Am Freitag waren bei einer Massenpanik während der Beerdigung Odingas zwei Menschen ums Leben gekommen.

Der von vielen als Volksheld verehrte Politiker war am Mittwoch im Alter von 80 Jahren in Indien gestorben. Dort wurde er zuletzt medizinisch behandelt.

Mehr zum Thema

Indien
(Agenturen, bea)  | 

Kommentare