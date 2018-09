Verfassungsschutz-Chef muss zur Befragung in den Bundestag

Klärungsbedarf gibt es auch zum Treffen mit AfD-Chef Alexander Gauland. Dieser berichtete heute, dass er mit Maaßen dreimal Kontakt hatte. Er habe gefragt, „ob wir uns mal unterhalten könnten“, so Gauland. Allerdings gab es von ihm keine Ratschläge, es ging „um allgemeine Sicherheitseinschätzungen“. Gleichzeitig gab er an, dass ihm Maaßen angeboten hätte, sich bei Problemen an ihn zu wenden.

Während die AfD-Jugendorganisation in Niedersachsen und Bremen bereits im Fokus des Verfassungsschutzes ist, versucht die Bundespartei dies abzuwehren. Fraktionschefin Alice Weidel will eine Sonderkommission einsetzen, um eine Strategie zu erarbeiten, verkündete sie heute in Berlin. Die fremdenfeindlichen Ausschreitungen im Chemnitz haben die Debatte um verfassungsfeindliche Tendenzen in der AfD neu entfacht. Parteichef Gauland hatte Verständnis dafür geäußert, dass in Chemnitz Kundgebungsteilnehmer „ausgerastet“ seien und rief zu einer "friedlichen Revolution" gegen das "System Merkel" auf.

Durch die Aussagen von Maaßen fühlte sich die AfD jedenfalls bestätigt, seit Wochen verkauft sie die „Hetzjagd“-Debatte als Lüge der Medien und der Kanzlerin. Der Verfassungsschützer selbst beklagte in einem Bericht, dass er „falsch verstanden worden sei“, schreibt die Süddeutsche Zeitung. Die innenpolitische Sprecherin der Linksfraktion, Ulla Jelpke, zweifelt daran: „Maaßen wusste genau, was er tat und sagte.“ Der Ex-Vorsitzende des parlamentarischen Kontrollgremiums, Clemens Binninger (CDU), sagte, er hätte vom Verfassungsschutzpräsidenten mehr Zurückhaltung erwartet und sieht nun „ein paar Fragezeichen“.