"Danke, Trump!": Venezolanische Migranten feiern Maduro-Gefangennahme

Fast acht Millionen Menschen sind über die Jahre aus dem krisengeschüttelten Venezuela emigriert - und nun, nach dem US-Militäreinsatz und der Gefangennahme des linksnationalistischen Staatschefs Nicolás Maduro, herrscht unter den auf zahlreiche Länder verteilten Migranten Freude und Erleichterung. Viele Venezolaner wollen so rasch wie möglich in die Heimat zurückkehren. "Endlich können wir nach Hause zurück", jubelte etwa die Straßenverkäuferin Yurimar Rojas in Chile. In den Aufnahmeländern sind die venezolanischen Migranten oft nicht gerne gesehen. Das gilt insbesondere für Chile, wo der künftige ultrarechte Präsident José Antonio Kast die Abschiebung von fast 340.000 im Land lebenden Zuwanderern ohne Aufenthaltspapiere angekündigt hat, von denen ein Großteil aus Venezuela stammt.

"Riesensache für uns" Im Zentrum der Hauptstadt Santiago versammelte sich am Samstag eine lautstark feiernde Menge von Venezolanern auf der Straße. Viele trugen die venezolanischen Nationalfarben Gelb, Blau und Rot. "Dies ist eine Riesensache für uns", sagte die 61-jährige Verkäuferin Yasmery Gallardo über die Entmachtung Maduros, unter dessen knapp 13-jähriger Herrschaft sich die wirtschaftliche Lage in Venezuela dramatisch verschlechterte und die politische Opposition immer weniger Luft zum Atmen bekam. Gallardo lebt seit acht Jahren in Chile. Nun plant sie bereits ihre Rückkehr. "Ich kann es nicht erwarten, in mein Land zurückzukehren", sagte sie. Auch in Miami im US-Staat Florida feierten hunderte Venezolaner auf den Straßen. Einige küssten euphorisch die venezolanische Fahne. "Danke, Trump!" rief einer der Partyteilnehmer an die Adresse des US-Präsidenten. "Heute, am 3. Jänner, sind die Träume der Venezolaner im Ausland wahr geworden", sagte eine der Feiernden, Ana González.

"Niemand wünscht sich eine Invasion" In der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires sagte der 39-jährige Carlos Sierra während der spontanen venezolanischen Straßenparty über den US-Militäreinsatz: "Niemand wünscht sich eine Invasion und Bombardierung (...), aber es war notwendig." Sierra, der im Jahr 2017 aus Venezuela emigriert war, fügte hinzu: "Dies gibt dir die Hoffnung, in dein Land zurückkehren zu können." Die meisten venezolanischen Migranten hat das Nachbarland Kolumbien aufgenommen - es sind fast drei Millionen. In der Hauptstadt Bogotá zeigte sich der venezolanische Friseur Kevin Zambrano "glücklich, glücklich, glücklich" und dankte US-Präsident Donald Trump dafür, "Venezuela zu helfen". Dem Sicherheitswärter Yeiner Benítez traten die Tränen in Augen, als er in Bogotá von den Zuständen in seinem Heimatland erzählte: "Dies waren sehr harte Jahre - Jahre des Hungers, der Misere und Folter, von verlorenen Freunden - Freunden, die verschwunden sind." Die Gefangennahme Maduros ist für ihn ein Ausdruck "göttlicher Gerechtigkeit".

