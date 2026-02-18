Vatikan nimmt nicht an Trumps "Friedensrat" teil

Der Vatikan wird sich nicht an dem von US-Präsident Donald Trump gegründeten "Friedensrat" beteiligen. Zur Begründung verwies Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin am Dienstag auf die Rolle der UNO bei der Beilegung von Konflikten.

Auf internationaler Ebene sei es "vor allem die UNO, die Krisensituationen bewältigt", sagte Parolin. Dies sei aus Sicht des Heiligen Stuhls einer der "kritischen Punkte", die mit Blick auf das neue Gremium noch geklärt werden müssten.