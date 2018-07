Van der Bellen unterschreibt CETA vorerst nicht

Van der Bellen hatte zur Frage, ob er die Ratifikation aufschieben darf, ein Gutachten bei seinem verfassungsrechtlichen Berater, dem früheren Präsident des Verfassungsgerichtshofes (VfGH), Ludwig Adamovich, eingeholt. Dieser kam zum Schluss, dass keine verfassungsrechtlichen Einwände bestehen.

Strache lobt Van der Bellen

Von CETA-Gegner ist der Aufschub am Mittwoch begrüßt worden, Befürworteter des Handelsabkommen aus Wirtschaft und Industrie erklärten, die Entscheidung des Präsidenten zu respektieren. Aus der Regierung kamen ebenfalls lobende Worte: "Das ist im Interesse Österreichs eine korrekte und vernünftige Vorgangsweise des Herrn Bundespräsidenten, die Anerkennung verdient", erklärte Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ).

Halbe Million unterschrieb Volksbegehren

Das EU-Handelsabkommen mit Kanada stößt in Österreich auf breite Kritik, insbesondere bei Umweltschützern und Globalisierungsgegnern. Das Ende Jänner 2017 abgehaltene Volksbegehren gegen CETA und andere Abkommen war von über 560.000 Österreichern unterschrieben worden. Teile der SPÖ und die FPÖ wie auch die Grünen und mehrere Nichtregierungsorganisationen (NGOs) hatten das Volksbegehren unterstützt.

Die Entscheidung des EuGH zu den Schiedsgerichten wird für spätestens nächstes Jahr erwartet. Weite Teile von CETA sind bereits am 21. September 2017 vorläufig in Kraft getreten. Das betrifft etwa den Abbau von Zöllen und anderen Handelshemmnissen. Die Sonderklagsrechte für Investoren werden jedoch erst nach Abschluss des Ratifizierungsprozesses in allen 28 EU-Staaten wirksam.