V-Mann in Amris Moschee? Deutsche Regierung lässt es offen

Die deutsche Regierung lässt offen, ob im Umfeld der inzwischen geschlossenen Berliner Fussilet-Moschee ein V-Mann des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV) im Einsatz war. In dem salafistisch orientierten Moscheeverein verkehrte der Tunesier Anis Amri, der am 19. Dezember 2016 einen gestohlenen Lastwagen auf einen Weihnachtsmarkt in Berlin steuerte und insgesamt zwölf Menschen tötete.