Vorfall in Nähe des Weißen Hauses: Secret Service schoss Mann nieder

In der Nähe des Weißen Hauses ist es in der Nacht zu Sonntag zu einer Schießerei gekommen. Der für den Schutz des US-Präsidenten zuständige Secret Service teilte mit, dass man auf einen Bewaffneten nach einer Konfrontation geschossen habe. Der Mann sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Präsident Donald Trump sei zum Zeitpunkt des Vorfalls nicht an Ort und Stelle gewesen, da er das Wochenende auf seinem Wohnsitz in Florida verbringe.